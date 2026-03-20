Snow Man佐久間大介 Snow Manの佐久間大介が19日、都内で開催されたペットライン「懐石」新CM＆アンバサダー継続発表会に、ブランドムービー・CMに出演した犬・猫とともに登壇。犬がその場で選んだ質問に佐久間が答える「ナンバー”ワン”トーク！！」を行なったほか、猫に「懐石」をあげて、佐久間が一緒に暮らしている愛猫との自宅の様子を再現した。また、「懐石」アンバサダー2年目と佐久間の愛猫2匹の誕生日を