１７日、ハルビン南駅で編成された農業資材を積んだ貨物列車 。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン3月20日】中国の穀倉地帯として知られる黒竜江省ではこのところ、春の農作業に向けた農業資材輸送の最盛期を迎えており、鉄道は各食糧生産地域への物資輸送の重要な役割を担っている。同省の鉄道を管理、運営する中国鉄路ハルビン局集団は、種子や化学肥料、農業機械や部品などの農業資材の輸送を優先