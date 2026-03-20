◆センバツ第２日▽１回戦横浜０―２神村学園（２０日・甲子園）神村学園が昨年のセンバツを制した横浜を破り、１回戦を突破した。勝利の立役者は強力打線をシャットアウトしたエース右腕の龍頭汰樹。上質なコントロールに加え、フォークを自在に操る投球でディフェンディングチャンピオンを６安打に封じた。１２８球を投げた背番号１が試合後に口にしたのは、今大会から導入されたＤＨ制の恩恵だった。神村学園は「８番・