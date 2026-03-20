１８日、スマート康養ロボット高齢者介護ステーションでスマートヘルスケア機器を体験する社区の住民（手前）。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京3月20日】中国北京市の亦荘栄華街道でこのほど、スマート康養（ヘルス＆ウエルネス）ロボット高齢者介護ステーションが運用を開始した。社区（コミュニティー）内に位置する同ステーションは延べ床面積約1100平方メートル。基本サービス、ロボット活用、高齢者向け改修の