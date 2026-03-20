「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、オーディションで遺恨が勃発していた“アウトローのカリスマ”瓜田純士と、東大卒の和田悟プロデューサーがエキシビションで激突する予定だったが、和田Ｐが逃走。瓜田がブチ切れて騒然となった。瓜田がまずリングに上がり、「上がってこいよ、和田！」と呼びかけたが、なかなか姿