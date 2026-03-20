中道改革連合の小川淳也代表が20日、香川・高松市で記者団の取材に応じ、日米首脳会談の受け止めを語った。【映像】小川代表「日本国民の多くを代表していないのでは」小川代表はまず「非常に厳しい環境の中、このタイミングで、穏当にといいますか、温和な雰囲気で会談をやり切られたことは率直に多としたい。その成果、努力を多としたいと思っています。それから、エネルギーの安定確保に向けて一定の話し合いが行われたとい