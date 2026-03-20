国際サッカー連盟（FIFA）は、FIFAの女子大会に出場するすべてのチームに少なくとも1名の女性監督またはアシスタントコーチの配置を義務づけることを発表した。FIFAは19日に行われた理事会でコーチングにおける女性の登用に関する長期戦略についても議論を実施した結果、FIFAが主催する大会では試合に出場するすべてのチームのベンチには、少なくとも2名の女性スタッフを配置しなければならず、そのうち1名はアシスタントコー