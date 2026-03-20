女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２０日に、第１２０話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）トキ（郄石）は、自分でも読める本を書いてほしいと提案し、ヘブン（トミー・バストウ）の視界が開ける。トキが読める本、読みたい本。それは、怪談だった。２人の怪談執筆が始まり、完成させた。松野家はファミリー総出で喜び、完成を祝