Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ堀米悠斗（３１）が、生まれ故郷での３４２５日ぶり勝利を狙い、先発ピッチに立つ。札幌は２１日、ホームでＪ２甲府と対戦する。２０日に宮の沢で行われた練習を順調に終えた堀米悠は、今季本拠地初戦となった２月２８日の岐阜戦（１●２）は、メンバー入りはするも不出場だった。２試合連続のスタメンが濃厚なホーム初出場となる戦いへ「多くのコンササポーターが来てくれるので。今シーズンの