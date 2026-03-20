乃木坂46の一ノ瀬美空（22）が20日までに自身のインスタグラムを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでのワンショットを投稿した。自身のインスタグラムで「元気になれる場所」とつづった。写真ではテレサのカチューシャを着用したユニバーサル・スタジオ・ジャパンでのワンショットを投稿した。ファンからは「可愛すぎる」「実質テレみくやん」「楽しいのが伝わってくる」などの声が挙がった。