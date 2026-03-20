お笑い芸人・カズレーザーが、20日放送のフジテレビ系朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金前8：14〜9：50）に出演。【写真あり】貴重2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ番組は、16日月曜日に行われた、福島県いわき市教育委員会の謝罪会見について紹介した。市内5つの中学校の給食で提供される予定だった、卒業お祝い献立の赤飯について、提供する当日の11時ごろに生徒の保護者を名乗る人物から