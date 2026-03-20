日本サッカー協会（JFA）は20日、韓国遠征に臨むU−21日本代表メンバー25人を公式サイト上で発表した。今回の遠征は、23日から30日にかけて韓国の天安で実施される。当初は3月のインターナショナルマッチウィークを利用してトルコのアンタルヤでの遠征を計画していたものの、中東情勢の悪化に伴い、14日に遠征の中止が決定。関係各所との調整によって韓国遠征が実現し、27日にU−21アメリカ代表戦、29日にU−23韓国代表戦が組