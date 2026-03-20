イラン情勢をめぐって原油価格が高騰する中、アメリカのベッセント財務長官はタンカーに積まれたままになっているイラン産原油について、数日以内に制裁措置を解除する可能性があると述べました。ベッセント財務長官は19日、FOXビジネスのインタビューで「数日以内に海上にあるイラン産原油に対する制裁を解除する可能性がある」と述べ、その量については約1億4000万バレルだと説明しました。⁠およそ10日から2週間分の供給量