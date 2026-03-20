◇第98回全国選抜高校野球大会第2日・1回戦神村学園2―0横浜（2026年3月20日甲子園）2年ぶり7度目の出場となった神村学園（鹿児島）が昨春の王者・横浜（神奈川）を2―0で下し、2回戦に進出した。初回、2回と先頭打者を走者に出しながら無得点。しかし、3回先頭の平石が一塁内野安打で出塁すると、犠打で1死二塁。この好機に田中翔大（3年）が外角に流れるチェンジアップに合わせ、右中間への二塁打で先制した。田中の