ソニー・ミュージックアーティスツは20日、ロックバンドOKAMOTO’Sが同日午後7時から、名古屋で予定していた公演「OKAMOTO'S FanClub Tour 2026〜ハマ☆クン35〜」を中止すると発表した。「ハマ・オカモトが体調不良」で「万全な出演が困難」になったためだという。同社は「非常に残念なご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。◇◇公式サイトの発表は以下の通り3／20(金祝) NAGOYA CLUB QUATTRO公