アメリカのトランプ大統領が高市総理大臣をもてなした夕食会に出席したソフトバンクグループの孫正義会長は「和やかな雰囲気だった」と振り返りました。ソフトバンクグループ・孫正義会長：もう非常に和やかで。トランプ大統領も日本とアメリカの関係はこれからますます素晴らしいものになるということをおっしゃってました。孫会長は19日の夕食会で両首脳と同じテーブルにつき、トランプ大統領の隣に座りました。両首脳の関係につ