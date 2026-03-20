お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が19日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。同時間帯のニッポン放送の裏番組「ナインティナインのオールナイトニッポン」を通じ、岡村隆史から生放送中に電話がかかってくる一幕があった。番組開始から9分後、突如として岡村から電話があり「大変、申し訳ない。ウチも放送中なんですけど、ちょっと確認だけさせていただきたい