60歳から65歳で定年退職を迎えた後も、引き続き働く意欲を持つ人は多くいます。 「高年齢雇用継続給付」は、そのような労働意欲と能力を持つ高齢者を支援するための制度で、雇用保険の枠組みで定められたものです。 雇用保険というと、一般的には失業した人への給付を思い浮かべるかもしれませんが、今回のケースのように、退職後すぐに再就職する場合もあり、高年齢雇用継続給付を受給できるか、不安になるかもし