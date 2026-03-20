【モデルプレス＝2026/03/20】6人組アイドルグループ・超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）の吉川ひよりが2026年3月20日、都内で開催された吉川ひより1st写真集「ひよりんっぽ」（宝島社）発売記念イベントに出席。写真集を見せたい人物を明かした。【写真】超とき宣メンバー、ミニ丈から美脚全開のお気に入りカット◆吉川ひより、写真集を真っ先に見てほしい人物は？2025年にデビュー10周年を迎えた同グループ。11年目