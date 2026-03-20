真庭市役所 岡山県真庭市は、中東各地での緊張の高まりによってイランや周辺国で市民生活に深刻な影響が出ているとして、救援金を受け付けています。 5月29日まで真庭市役所本庁舎に募金箱を設置しているほか、振り込みによる募金もあります。集まったお金は日本赤十字社を通じて支援活動に役立てられるということです。なお、物品の寄贈は受け付けていません。