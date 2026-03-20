１０日、蘇州市エンボディドＡＩロボット総合イノベーションセンターで、ロボットのさまざまな応用シーンを紹介するスタッフ。（南京＝新華社記者／李博）【新華社南京3月20日】中国江蘇省は近年、エンボディドAI（身体性を持つ人工知能）ロボットを未来産業の重点分野に位置付け、南京や蘇州、無錫などでイノベーションセンターやデータ収集・トレーニングセンターの整備を進めてきた。完成機や部品関連企業、大学・研究機関