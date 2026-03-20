ソフトバンクが外国人育成打撃コーチとしてホセ・ダニエル・オスーナ氏（36）を招聘（しょうへい）することを発表した。ドミニカ共和国出身のオスーナ氏はラテンアメリカの著名アカデミーのひとつである「OzunaBaseballAcademy」の代表兼コーチで、150名以上のプロ野球選手を輩出してきた。また複数の現役MLB選手のパーソナル打撃コーチとしても活動している。育成外国人選手の打撃技術向上を目的としており、指導期間は