かつて交際していたお笑いコンビ、蛙亭のイワクラ（35）とオズワルド伊藤俊介（36）が19日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。破局後のテレビ初共演をはたした。今回の企画は「色々あった同期芸人」で、2012年デビューの真空ジェシカ、オズワルド、蛙亭らが出演した。2人は昨年9月に破局。交際中は伊藤から共演NGが出されていたとイワクラが明かした。コットン西村真二から「どっちから告ったの？」