モデリスタ中国初の単独出展！新型アルファード＆LXカスタム仕様を深センで公開日本発のカスタマイズブランドであるモデリスタが、中国市場に向けて新たな動きを見せます。2026年3月20日より中国・深センで開催される大型自動車アフターマーケット展示会において、同ブランドとして中国初となる単独出展を実施します。【画像】「高級感すごい…！」 「ギラッとアルファード」を画像で見る（50枚以上）会場では、現地でも需要