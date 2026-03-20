横浜戦に先発した神村学園・龍頭＝甲子園神村学園の龍頭が6安打で完封。切れのある直球に変化球を織り交ぜて打ち取った。制球よく四球はなし。打線は0―0の三回1死二塁から田中の右中間二塁打で先制し、川崎の右犠飛で2点目を加えた。横浜の織田は球がやや高く、7安打を許しながら八回途中まで2失点と粘った。打線が援護できず、九回も2死満塁と攻めたが、無得点だった。