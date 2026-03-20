◇大相撲春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）右膝の大けがから再起を目指す元十両で西序二段１００枚目・木竜皇（立浪）は、６勝０敗同士の対決で東同６３枚目・薩摩翔（追手風）を一方的に寄り切った。今場所は右膝の手術から復帰し、１年ぶりに初日から出場。七番相撲も会心の内容で勝ち「しっかり前に出て、膝を曲げて当たれた。いい相撲だった。休んでいたので力は落ちているけど、動き自体は前と変わらず動け