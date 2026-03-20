お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。絵本作家を目指したきっかけを明かした。絵本作家としても活躍する西野。2009年に初の絵本「Dr．インクの星空キネマ」を出版。脚本・監督を務めて16年に出版した「えんとつ町のプペル」は80万部突破の大ヒット。20年にはアニメ映画化された。絵本作家を目指したきっかけはカナダのエンターテイメント