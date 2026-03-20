第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）の第６局は、１９、２０日、千葉県勝浦市の「三日月シーパークホテル勝浦」で行われ、一力遼棋聖（２８）が、挑戦者の芝野虎丸十段（２６）に１４３手までで先番中押し勝ちした。シリーズは３勝３敗となり、決着は最終局の第７局に持ち越された。