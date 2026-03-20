現役看護師でグラビアアイドルの真田まこと（31）が20日までに自身のインスタグラムを更新。人生初のセーラー服姿を披露した。「人生で初めてセーラー服着ました。コスプレとかプリクラでも着たこと無かったはず…。撮影期間はSILENTHILLfのゲーム実況見るのにハマってたのです。なのでアヤカカシポーズ3月27日発売のDVDで動くセーラー服の真田を堪能してね！」とつづり、セーラー服姿でポーズを取っている写真をアップ