タレントのＲＩＫＡＣＯが１９日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」で、エルフ荒川の自宅を訪問。あまりの汚さに激怒した。番組で、ＲＩＫＡＣＯを掃除の師匠と呼ぶ荒川。今回はＲＩＫＡＣＯがついに荒川の自宅を訪問することに。まずは床が見えない寝室にあ然。「よく落ち着くね。なんでこんなに物が多い？」と絶句。荒川は「わからない、頂いたりとか…」としどろもどろ。ＲＩＫＡＣＯはマスク姿だったが「ハウスダストアレ