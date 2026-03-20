日本サッカー協会(JFA)とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダス ジャパン株式会社は20日、来年の北中米ワールドカップで日本代表が着用する「サッカー日本代表 2026 アウェイユニフォーム」を発表した。JFAによると「日常のさまざまなシーンとも調和するデザイン」が採用されており、日常使いにも適したアイテムとなっている。アウェイユニフォームのコンセプトは「COLORS」。一人ひとり異なる個性を持った選手たちが集まり