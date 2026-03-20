【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSが、5thアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」のMVが公開された。 ■「ストーリー性のある映像なので、映画を観るような感覚で没入してほしい」（BTS） 「SWIM」MVは、ポルトガル・リスボンの広大な海を背景に、実際の大型船舶と精巧なセットを行き来しながら撮影され、圧倒的なスケールと映像美を誇る。 MVは、果てしない海を航海する巨大な船の姿から始まる