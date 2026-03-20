乃木坂46・弓木奈於（27）が20日までに自身のインスタグラムを更新。ハンバーガーショットを投稿した。自身のインスタグラムで「食」とつづった。写真ではハンバーガーを持った笑顔のワンショットを投稿した。ファンからは「可愛すぎ」「天使」「まるで一緒に来たみたい」「ビジュが国宝すぎる」「めっちゃ彼女感」「尊すぎる」などの声が上がった。