タレントの浅香唯（56）が20日までに自身のインスタグラムを更新。1985年にデビューした“同期”の3ショットを公開した。「85年組芳本美代子さん、網浜直子さんがラジオ日本『加藤裕介の横浜ポップJ』のゲストとして来てくれましたすっ〜ごい久しぶりでした！！2人とも変わらずで嬉しい」とつづり、芳本美代子（57）、網浜直子（57）との3ショットをアップ。「私の出番は終わってたんですが、おふたりに会いたくて居残り