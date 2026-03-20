先発した横浜の織田＝甲子園（立石祐志写す）第９８回選抜高校野球大会は２０日、兵庫県西宮市の甲子園球場で１回戦が行われ、２連覇を狙う横浜（神奈川＝２年連続１８度目）が神村学園（鹿児島＝２年ぶり７度目）に０−２で敗れた。横浜はエース織田翔希が先発。三回に連打を浴びるなどして、２点の先制を許し、７回２／３を投げ７安打２失点で降板した。打線は初回に好機をつくるも得点できず、九回２死満塁の好機も生かせ