昨年１１月に引退したフィギュアスケート女子の元世界選手権女王エリザベータ・トゥクタミシェワ（２９）が、現役時代に壮絶な減量をやめた経緯を告白した。現役時代に絶大な人気を誇ったトゥクタミシェワは、ミラノ・コルティナ五輪でロシア放送局のリポーターとして現地入りし、その姿が連日脚光を浴びた。極限まで体を絞る他のロシア選手とは一線を画して健康的な体形で活躍したことでも知られるが、体重についての考え方