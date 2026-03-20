ポケモン×初音ミクによる初ライブ＜ポケモン feat. 初音ミク VOLTAGE Live！＞。その最終公演・2026年3月22日（日）夜公演の全編を収録したライブブルーレイを特装盤として2026年8月26日（水）にリリースされることが決定した。＜ポケモン feat. 初音ミク VOLTAGE Live！＞は、初音ミクたちバーチャルシンガーと、たくさんのポケモンたちが生き生きと動き回り、すべてのポケミク楽曲を披露するライブ。2026年3月20日（金・祝）〜3