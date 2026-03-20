フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が２０日に放送され、女優・真飛聖と俳優・犬飼貴丈がこの日をもって金曜レギュラーを卒業した。年度末を迎えて同番組は卒業ラッシュ。１８日のゴリエ、１９日の白河れいに続いて、３日連続での別れとなった。真飛は２０２４年４月から約２年間、犬飼は番組スタート当初の２３年１月から出演。ともに俳優でありながらも、明るいキャラクターで生放送を盛り上げた。番組