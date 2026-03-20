競泳日本選手権競泳ニッポンの「お家芸」に新星が現れた。競泳日本選手権が19日、東京アクアティクスセンターで開幕。男子100メートル平泳ぎで、大阪・四條畷学園高2年の大橋信（17＝枚方SS）が58秒67の日本新記録で優勝した。従来の記録は小関也朱篤の持つ58秒78で、8年ぶりに0秒11更新。派遣標準記録も突破して、9月の愛知・名古屋アジア大会代表の座も確実にした。代表経験のある社会人たちを抑えて、169センチと小柄な大橋