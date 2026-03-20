実業家でモデルのパリス・ヒルトンが、昨年5月に行われた女優のデミ・ロヴァートとミュージシャンのジューツの結婚披露宴でDJを担当していたことが分かった。 【写真】美しいウエディングドレスティーンから活躍する女優のゴージャスな姿 テレビ映画「キャンプ・ロック」でブレイクし、ティーンから活躍するデミが、「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー