グループBTS（防弾少年団）の光化門カムバック公演を2日後に控えた19日、外信もこの動きを大きく報じた。AP通信は同日、ソウル発の現地記事で「BTSがソウルで最も有名なランドマークの一つであり、政治・文化の代表的中心地である光化門広場で、長らく待ち望まれていたカムバック公演を行う」と報じた。AP通信は「ソウルの心臓部に位置する光化門広場は、韓国の歴史的偉人である世宗（セジョン）大王と李舜臣（イ・スンシン）将軍