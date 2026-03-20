韓国政府が中東事態の拡散により景気が減速する可能性があるとの診断を公式に出した。「景気下振れリスク」に言及したのは昨年7月以来のことだ。財政経済部は20日に発刊した「最近の経済動向（グリーンブック）3月号」において、「中東情勢に伴う国際原油価格の上昇など、地政学的リスクの拡大により物価上昇、民生負担の増加、景気下振れリスク増大の懸念がある」と評価した。グリーンブックは韓国政府の公式景気判断をまとめた報