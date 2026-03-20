記事ポイント「宗家規程」で長子を第1継承順位に改定。配偶者を後継者に指名できる規定も新設。1935年を起源とする教団の継承ルール見直し。世界メシア教が、「宗家規程」を新たに定め、教主継承順位を男女平等の内容へ改定しました。新しい規程では、性別にかかわらず「長子」を第1継承順位とし、教主の意思で配偶者を後継者に指名できる道も開かれています。教団の継承ルールを、今の時代感に合うかたちへ整えた動きとして注目を