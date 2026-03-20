「ベストボディ・ジャパン2024」総合グランプリ受賞の長島実咲さん（31）が20日、マレーシア・ランカウイ島で過ごす様子を投稿した。国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界ジオパークに認定された自然豊かなリゾートアイランド・ランカウイ島のビーチや波打ち際での、カラフルひもビキニ水着ショットをアップ。ポニーテールのロングヘアもなびかせ、曲線美を披露した。ファンやフォロワーからも「スタイル〜」「足なが〜いなぁ〜」