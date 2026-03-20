北海道出身の社会人5人組バンド「First Love is Never Returned」が、テレビ朝日の情報番組「グッド！モーニング」の新テーマソング「Good Morning」を担当することが20日、分かった。First Love is Never Returnedは、メンバー全員が北海道・札幌在住で、社会人として働きながら音楽活動を行うバンド。同曲はバンド初の書き下ろし曲で、朝のリビングをイメージしたさわやかでポップな1曲となった。First Love is Never Returnedは