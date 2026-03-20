三省堂書店神田神保町本店が19日、オープニングセレモニーを行った。三省堂は1881年（明14）に古書店「三省堂書店」として創業され、22年5月にビルの建て替えのために閉店。それまでは小川町の仮店舗で営業していた。同じく「本の街」神保町に軒を連ねる「書泉グランデ」が同日、公式Xを更新。三省堂にエールを送っていた。「もう少ししたら、閉店時間です。三省堂書店さんが帰ってきてにぎやかな木曜日でした。さて、書泉からこっ