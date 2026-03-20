タレント武井壮（52）が20日、Xを更新。自身のインスタグラムの異変を察知し、報告した。「なんかインスタ、楽天の選手にたくさんフォローされている」と投げかけた上で「楽天でなんかあったんやろか。。」と投げかけた。武井の投稿に対し、「上手く誤魔化してるがこりゃ武井さん、イーグルスと契約しとるなwサードあたりで活躍しそう」「まさか、ソフトバンクの倒し方見つけた？」「三木監督『代走、武井壮！』」などの返信が