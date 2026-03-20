「選抜高校野球・１回戦、神村学園２−０横浜」（２０日、甲子園球場）神村学園が前年覇者の横浜との注目対決を制し、２４年夏以来の甲子園初戦突破。センバツの初戦突破は２４年以来２年ぶりで、この日の勝利で甲子園通算２０勝となった。先発の龍頭汰樹が中盤以降は相手の強力打線に的を絞らせず、１２８球を投げ６安打で今大会完封第１号。九回は２死満塁のピンチを迎えたが、最後の打者を空振り三振に仕留め打線が三回に