お笑いコンビ、霜降り明星のせいや（33）が19日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。「お笑い第七世代」ブームについて語った。今回の企画は「色々あった同期芸人」で、2012年デビューの真空ジェシカ、オズワルド、蛙亭らが出演し、せいやは見届け人として出演した。空気階段の鈴木もぐらは「“お笑い第七世代”っていう、めちゃくちゃそれで出させてもらえた」と恩恵を受けたことを明かした。もぐら