女優宮〓優（25）が20日、都内で、主演する配信ドラマ「バッドチョイス・グッドラブ」のスペシャルイベントに、山下幸輝（24）と出席した。ドラマ初主演の宮〓は「主演が初めてなので、すごい緊張しました。でも、スタッフの皆さんも共演者のみなさんも本当に優しくて、工夫しながら作りました」と話した。これまでの共演者の中で座長ぶりを参考にした人を問われると、「佐藤健さんです。ずーっと引っ張ってくれたし、現場の空気を